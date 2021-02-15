Kefaret dizisi 13. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Zeynep, Elif’e kavuştuğuna sevinemeden küçük kız Kartal tarafından kaçırılır. Kefaret 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kefaret 13. son bölüm özeti...

KEFARET 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KEFARET 13. BÖLÜM ÖZETİ

Aramalar sürerken Sinan, Mehmet ve Arzu’yu gözaltına aldırır ve Kartal’dan gelecek fidye telefonunu beklemeye başlarlar. Zeynep beş yıldır kızına hasret kalmasına neden olan Arzu’nun Ahmet’in evinde tedavi edildiğini öğrenince deliye döner ve bütün hırsını Arzu’dan alır. Arzu, Ahmet’in yardımıyla polisin elinden kurtulmayı başarırken Zeynep de Kartal tarafından rehin alınır. Sinan sevdiği kadını ve kızını kurtarmayı başarabilecek mi? Zeynep’in gerçek kızı olmadığı ortaya çıkan Sude’nin yasal durumu ne olacak?