Kemal Sunal'ın Şendul Şaban filminin minik yıldızı bakın kim çıktı! Duyduğunuzda inanamayacaksınız!

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Tosun Paşa, Kapıcılar Kralı, ve Kibar Feyzo gibi unutulmaz filmlerde rol alan ünlü oyuncu Kemal Sunal, 1985 yılında Şendul Şaban adlı filmde de başarılı bir performans sergilemişti. O yıllardan günümüze kadar hala sıkça izlenen Sunal'ın, Şendul Şaban filmindeki kızının kim olduğuyla ilgili bilgiye ulaşanlar şaşırıyor.