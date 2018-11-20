NBA'e 9 maçla devam edildi. Charlotte Hornets'in, Boston Celtics'i 117-112 mağlup ettiği karşılaşmayı izleyenler, lig tarihinde ender yaşanan bir performansa tanıklık etti. Hornets'in all-star oyun kurucusu Kemba Walker, 60 sayıyla kariyer rekoru kırmasının ardından çıktığı maçta 43 sayı ve 5 asist üretti. Walker böylece 2006-2007 sezonundan beri 60 sayıdan sonra 40 sayılık performans sergileyen ilk oyuncu oldu.

28 yaşındaki Walker, NBA tarihinde peş peşe 60 ve 40 sayı barajlarını geçen 6. oyuncu olarak kayıtlara geçti. Bunu daha önce Wilt Chamberlain, Pete Maravich, Michael Jordan, Tracy McGrady ve Kobe Bryant başarmıştı.

Celtics'te Kyrie Irving 27 sayı, 11 asist, 5 ribaunt ve Jayson Tatum 18 sayı, 6 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

CEDİ'DEN 10, ERSAN'DAN 8 SAYI

Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cleveland Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, Detroit Pistons'a 113-102 kaybettikleri maçta 10 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti.

Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın Denver Nuggets'ı 104-98 mağlup ettiği karşılaşmada 8 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ise 119-114 yendikleri Phoenix Suns'a karşı 2 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 117-112

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 113-102

Indiana Pacers-Utah Jazz: 121-94

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 119-114

Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers: 119-127

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 98-88

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 104-98

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 140-126

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 117-113

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