Kenan Doğulu'nun 30 yıllık sanat hayatı kısa film oluyor

"DUYGUSALLAŞTIĞIM BİR PROJE"

Kenan Doğulu, çekilen kısa filmde 30 yıllık sanat hayatındaki müziklerin diyaloğa dönüştürülmesiyle ilgili "30 yılı kısa bir filme sığdırmak imkânsız ama 30 yılın onore edildiği, biraz benim duygusallaştığım bir proje. Önümüzdeki yıllarda da üretim devam edecek, muhakkak yeni şarkılar gelmeye devam edecek ama şimdiye kadar olan kısımdan çok memnunuz" diye konuştu.

Kenan Doğulu, ayrıca yeni albüm çalışmalarının sorulması üzerine; "Hem albüm çalışmaları var hem de çok kısa süre sonra yaklaşık 15 - 20 gün sonra aslında sürprizdi ama söyleyeyim. Bir single’ım çıkacak, onunla uğraşıyoruz şu an" yanıtını verdi.

Bir taraftan da açık hava konserlerine hazırlandığını ifade eden Kenan Doğulu, yeni sezonda harika sahne şovlarının olacağı, sürpriz dolu bir sezonun sevenlerini beklediğini söyledi.