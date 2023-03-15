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Haberler Futbol İtalya Juventus elinde tutamıyor! Kenan Yıldız ayrılma kararı aldı...
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Kenan Yıldız, Juventus'tan ayrılıyor!

Yaz aylarında Bayern Münih'ten ayrılarak Juventus'a transfer olan ve Torino ekibinin U19 Takımında forma giyen Kenan Yıldız, Juventus'tan ayrılma kararı aldı!

Juventus elinde tutamıyor! Kenan Yıldız ayrılma kararı aldı...
HABERTURK.COM

Juventus'un U19 takımında forma giyen Kenan Yıldız, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, 17 yaşındaki futbolcu, kulübün kendisine verdiği sözleri tutmaması sonrası sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrılmak istiyor.

Forvet arkası mevkisinde forma giyen Kenan Yıldız, Bayern Münih'in U19 takımından yaz transfer döneminde Juventus'a imza atmıştı. Türkiye U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen genç futbolcunun İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon Juventus'un U19 takımında 31 maçta sahaya çıkan Kenan Yıldız, 14 gol atıp, 6 asist yaptı.

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Orta saha merkezinde ve kenarlarda oynayabilen Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla farklı yaş kategorilerinde çıktığı 20 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.

2021 yılında itibaren Türkiye U17 Milli Takımı'nın da formasını giyen Kenan, çıktığı 10 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

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