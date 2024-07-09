Kendi hapishanesini yaptırmıştı: İşte ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a dair gerçekler!

Elbette, bu konfor seviyesinin bir bedeli vardı. Escobar'ın adamları, onun güvenliğini sağlamak için hapishaneyi sıkı bir şekilde koruyorlardı. Başka bir deyişle, Pablo'nun uyuşturucu imparatorluğunu parmaklıklar ardında yönetmeye devam etmesi için mükemmel bir yerdi.

Fotoğrafta bir çift, Escobar'ın kendisine ait olan bir hayvanat bahçesi kurduğu Hacienda Napoles Parkı'na motosikletleriyle gidiyor. Kaynak: AP