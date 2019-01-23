Alınan bilgiye göre 155 polis merkezini ankesörlü telefondan arayan bir kişi, kendisini canlı bomba olarak ihbar etti. Bunun üzerine otogara çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Otogarı'na ulaşan ekipler, eşkal bilgisini tespit ettikleri şüpheliyi elindeki laptop çantasıyla gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre; ekipler, otogar polis noktasına götürdükleri ve alkollü olduğu belirtilen şüpheli üzerinde yaptıkları aramalarda herhangi bir olumsuzluk bulamadı.

"O MUHTAR OLDUYSA BEN VALİ OLURUM"

Gözaltına alınan ve ismi belirtilmeyen şüpheli detaylı inceleme yapılmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüpheli şahıs, polis aracına bindirildiği sırada bansın mensuplarının kendini neden canlı bomba olarak ihbar ettin sorusuna, ”O muhtar olduysa vali ben olurum” diye cevap verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.