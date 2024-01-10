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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kentsel dönüşümde kira desteği güncellendi! 2024 Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Kentsel dönüşümde kira desteği güncellendi! 2024 Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar oldu?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan kira yardım artışı 2024' açıklamasına göre Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı. Ev sahiplerine aylık, kiracılara bir kereye mahsus olarak verilen Kentsel dönüşümde kira desteği İstanbul'da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltildi. Riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında en fazla 48 ay kira yardımı yapılıyor. İşte 2024 Kentsel dönüşümde kira desteğine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 11:30 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:30
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        Kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla yürütülen kentsel dönüşüm kira desteği ödemeleri artırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan 'kira yardım artışı 2024' açıklamasına göre, daha önce Mart 2023'te artırılan kentsel dönüşümde kira desteği il bazlı olarak güncellendi. İşte 2024 Kentsel dönüşümde kira desteği ödemesi...

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        KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        Kentsel dönüşümde 2024 yılı için verilecek kira destekleri belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın web sitesinden ilan edilen rakamlara göre; kira destekleri İstanbul'da 5 bin 500 liraya, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 4 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liraya, diğer şehirlerde ise 3 bin liraya yükseltildi.

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        BİR DEFAYA MAHSUS ÖDEME YAPILACAK

        Kiracı ve konutta oturma hakkı bulunan kişiler için de bir defalığına mahsus ödeme yapılacak. Kiracılar için İstanbul'da 11 bin lira, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 9 bin lira, diğer büyükşehirlerde 7 bin 500 lira, diğer şehirlerde 6 bin lira ödeme gerçekleştirilecek. Sınırlı ayni hak sahibine ise İstanbul'da 27 bin 500 lira, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 22 bin 500 lira, diğer büyükşehirlerde 18 bin 750 lira, diğer şehirlerde 15 bin lira ödenecek.

        4

        SON OLARAK 2023 MART'TA ARTIŞ YAPILDI!

        Son olarak Mart 2023'te destek miktarları; İstanbul'da 3 bin 500 lira, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin lira, diğer büyükşehirlerde 2 bin 500, diğer illerde 2 bin lira olmuştu.

        İstanbul'da başlatılan Yarısı Bizden kampanyasında ise kira yardımı 5 bin 250 TL olarak duyurulmuştu.

        5

        İLLERE GÖRE DESTEK MİKTARLARI

        İstanbul

        MALİK (AYLIK): 5.500,00

        KİRACI (DEFATEN): 11.000,00

        SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ (DEFATEN): 27.500,00

        Ankara, Antalya, Bursa, İzmir

        MALİK (AYLIK): 4.500,00

        KİRACI (DEFATEN): 9.000,00

        SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ (DEFATEN): 22.500,00

        Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van
        MALİK (AYLIK): 3.750,00

        7.500,00

        6

        SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ (DEFATEN): 18.750,00

        Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu Karaman, Kars,Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak,Yalova, Yozgat, Zonguldak

        MALİK (AYLIK): 3.000,00

        KİRACI (DEFATEN): 6.000,00

        SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ (DEFATEN): 15.000,00

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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