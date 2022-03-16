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Kerem Aktürkoğlu, Barça'yı korkuttu! Rekor bonservis bekleniyor

Beşiktaş'ı yıkan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, muhteşem performansıyla İspanyol basınında yer aldı. Marca gazetesi, derbinin ardından yaptığı haberde Kerem'in Barcelona için ana tehdit olduğunu ifade etti. Öte yandan Lyon, Kerem'in performansına hayran kaldı. Sarı-kırmızılılar oyuncunun bonservisini belirledi

  • 01
    Kerem Aktürkoğlu, Barça'yı korkuttu! Rekor bonservis bekleniyor

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek yarın Barcelona ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi moral buldu.
  • 02
    Kerem Aktürkoğlu, Barça'yı korkuttu! Rekor bonservis bekleniyor

    Siyah beyazlı takımın filelerini 2 kez havalandıran Kerem Aktürkoğlu derbiye damga vuran isim olurken, performansı ve Galatasaray'ın zaferi İspanyol basınında da yankılandı.
  • 03
    Kerem Aktürkoğlu, Barça'yı korkuttu! Rekor bonservis bekleniyor

    BARÇA'YI KORKUTTU

    Kerem Aktürkoğlu'nun göz dolduran performansı İspanyolların gözünü korkuttu.
  • 04
    Kerem Aktürkoğlu, Barça'yı korkuttu! Rekor bonservis bekleniyor

    AS Gazetesi'nde, "Derbinin kralı Galatasaray" başlığı atılırken, "Galatasaray, ilk yarıda özellikle Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu ve Feghouli ile 45 dakika boyunca rakibine baskı yaparak harika bir maç çıkardı" ifadeleri kullanıldı.
  • 05
    Kerem Aktürkoğlu, Barça'yı korkuttu! Rekor bonservis bekleniyor

    Mundo Deportivo Gazetesi, "Kerem Aktürkoğlu derbide Galatasaray'a liderlik ediyor" başlığını kullandı ve "Domenec Torrent'in Galatasaray'ı, Beşiktaş'a karşı derbide çok önemli bir galibiyet elde etti. Türk kulübünün büyük yeteneği Kerem Aktürkoğlu iki gol atarak parladı. Beşiktaş'a karşı bu güzel oyun Barça maçında Galatasaray'a kesinlikle büyük bir moral kaynağı olacak. Perşembe günü büyük bir sürpriz yapmaya çalışacaklar" yorumunu yaptı.
  • 06
    Kerem Aktürkoğlu, Barça'yı korkuttu! Rekor bonservis bekleniyor

    KEREM POTTER

    Marca gazetesi de derbinin ardından Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yayınladığı haberde, oyuncunun derbideki gollerine vurgu yaptı ve "Kerem Potter Aktürkoğlu, Barcelona'yı şimdiden tehdit etti" ifadelerine yer verdi.
  • 07
    Kerem Aktürkoğlu, Barça'yı korkuttu! Rekor bonservis bekleniyor

    Gazetede Kerem için "Galatasaray'ın 7 numarası, Barcelona'ya karşı Türk takımının en seçkin oyuncusuydu ve rövanş maçından önce çıktıkları Beşiktaş derbisinde iki harika gol attı." ifadeleri kullanılırken şu yorum yapıldı:
  • 08
    Kerem Aktürkoğlu, Barça'yı korkuttu! Rekor bonservis bekleniyor

    "Galatasaray'ın Harry Potter'ı Kerem Aktürkoğlu, 0-0 biten Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Türk takımının Barcelona'ya karşı en büyük tehdidiydi. Türk takımının 7 numarası, kaleci Ter Stegen'e karşı en çok tehlikeli pozisyona giren ve kalitesini gösteren isim olmuştu.
  • 09
    Kerem Aktürkoğlu, Barça'yı korkuttu! Rekor bonservis bekleniyor

    Rövanş maçı öncesi Beşiktaş derbisinde gol atma içgüdüsünü göstererek iki kez fileleri havalandırdı ve Xavi'nin adamları için ana tehdit olduğunu ortaya koydu"
  • 10
    Kerem Aktürkoğlu, Barça'yı korkuttu! Rekor bonservis bekleniyor

    25 MİLYON EURO

    Lyon'un Scout Şefi Bruno Cheyrou, önceki gün NEF Stadı'ndaki derbide Kerem'i izlerken kulübe verdiği raporda oyuncuyu transfer listesinin ilk sırasına yazdı.
  • 11
    Kerem Aktürkoğlu, Barça'yı korkuttu! Rekor bonservis bekleniyor

    23 yaşındaki milli yıldız için 25 milyon Euro'nun altında gelecek teklifler değerlendirilmeye alınmayacak. 11 gol-9 asistle Aslan'ın yükünü çeken Kerem'den rekor bonservis bekleniyor.
  • 12
    Kerem Aktürkoğlu, Barça'yı korkuttu! Rekor bonservis bekleniyor

    "PREMİER LİG'DEN TEKLİFLER VAR"

    Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, İspanyol gazetesi Sport'a açıklamalarda bulunurken Torrent tercihlerinden Kerem'in durumuna kadar pek çok soruya yanıt verdi. 
  • 13
    Kerem Aktürkoğlu, Barça'yı korkuttu! Rekor bonservis bekleniyor

    İspanyol teknik adamın Barcelona'yı çok iyi analiz ettiğini belirten Gün, şunları söyledi: "Domenec Torrent, Barcelona'yı çok iyi, derinlemesine inceledi. Biz normalde beraberlik kutlamayı sevmeyiz, çünkü bu bizim DNA'mızda yok ama çok iyi bir sonuçtu. 
  • 14
    Kerem Aktürkoğlu, Barça'yı korkuttu! Rekor bonservis bekleniyor

    Kerem çok iyi bir sezon geçirdi ve en iyi oyuncularımızdan biri oldu. Çok genç, gelişmekte olan bir oyuncu ve birçok kulüpten ona çok ilgi olduğunu biliyoruz. Ama uzun vadeli bir sözleşme imzaladık ve göreceğiz. Şimdilik çok erken ama iki Premier Lig takımı ve bazı La Liga ekipleri şimdiden ilgilerini dile getirdi."

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