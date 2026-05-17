        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu: Bir an bile pişman olmayacağım!

        Kerem Aktürkoğlu: Bir an bile pişman olmayacağım!

        Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, ligin son haftasındaki Eyüpspor maçı sonrası konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 22:49 Güncelleme:
        "Bir an bile pişman olmayacağım!"

        Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, ligin son haftasındaki Eyüpspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

        Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe forması giydiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bir an bile bu formayı giydiğim için pişmanlık yaşamayacağım. Bu öncelikle bilinsin." dedi.

        Milli futbolcu, "Daha güzel şeyler yaşatmak isterdik ama her şey de hayır var. Ne olacağını bundan sonra bilemeyiz. Taraftara ve camiama inanıyorum. Galibiyetle bitirmek isterdik, üzgünüz. Onlardan özür dileriz." ifadelerini kullandı.

        Sarı-lacivertli oyuncu, "Söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Bu sezonu sıkıntılı şekilde atlattık. Seneye çok güzel günler olacak, ben buna inanıyorum ve taraftarımız da inansın. Bizi her yerde desteklediler, Allah razı olsun. Daha iyisini yapabilirdik, olmadı! Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız!" diye konuştu.

        Kerem Aktürkoğlu, "Ben bir karar aldım ve Fenerbahçe'yi tercih ettim. Çok mutlu ve gururluyum. Taraftarımıza mutlu günler yaşatacağımıza söz veriyorum." diye konuştu.

        Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım ve Dünya Kupası için, "Dünya Kupası ülkemiz için çok önemli. Yıllar sonra gidiyoruz. Çok yorucu bir sezon oldu. Dünya Kupası heyecanı farklı. Hepimiz bunun hayalini kurduk. Oraya gittiğimiz için mutluyuz ama orada da başarılı olmamız lazım. Ülkemizin ve bizim buna ihtiyacımız var. İnşallah takım ayırt etmeden birliktelik olur. Orada da başarılı olacağız." açıklamasını yaptı.

