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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu bu sezonki 6. golünü attı - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu bu sezonki 6. golünü attı

        Galatasaray'ın milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Manchester United maçında kaydettiği golle bu sezonki 6. golünü attı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 23:52 Güncelleme: 29.11.2023 - 23:52
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        Kerem 6. golünü attı
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray sahasında Manchester United ile mücadele ederken sarı-kırmızıların 3. golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Müsabakanın 71. dakikasında sahneye çıkan Kerem ceza sahası sağ tarafından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-3’e getirdi.

        İngiltere’de oynanan karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı. Aktürkoğlu, bu gollerin 3’ünü Süper Lig’de, 2’sini UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında, 1’ini de elemelerde attı.

        Müsabakaya yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, 60. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna girdi.

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