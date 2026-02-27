Canlı
        Kerem Aktürkoğlu: Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik

        Kerem Aktürkoğlu: Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Nottingham Forest maçının ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik" ifadesini kullandı.

        "F.Bahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik"

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etmesine rağmen ilk maçı 3-0 kaybettiği için elenen Fenerbahçe'nin gollerini atan Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu.

        "FENERBAHÇE'NİN PES ETMEYECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTERDİK"

        Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "İlk maç 3-0 bitmişti, hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz dedik. Hafta sonu acı verici bir şekilde taraftarımızı üzdük. Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kazandık. Başımız dik şekilde Avrupa Ligi'ne veda ettik. Yapacak bir şey yok. Taraftarlarımızı biraz olsun sevindirdiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

        "ŞAMPİYON OLAN TARAF BİZ OLACAĞIZ"

        İngiltere'den Antalyaspor maçı için direkt Antalya'ya gidecek olmalarının hatırlatılması üzerine Kerem Aktürkoğlu "Herkes için yoğun bir fikstür var. Bahane değil. Önümüzde böyle bir fikstür var. Bu fikstürden güzel skorlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligin sonunda da şampiyon olan taraf biz olacağız." dedi.

