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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun 30 maçlık serisi sona erdi - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'nun 30 maçlık serisi sona erdi

        Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun 30 maçlık serisi sona erdi.

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        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:55
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        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçıyla birlikte bu sezon ilk kez kulübeye oturdu.

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        Geçen sezon son 18 lig maçı ve 1 kupa mücadelesinde ilk 11'de yer alan Kerem, bu sezon da 4 lig ve 7 Avrupa maçına ilk 11'de başlamıştı.

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        TEPKİ ÇEKMİŞTİ

        Kopenhag maçında kaçırdığı gollerin ardından tribünlerden tepki alan sarı-kırmızılı futbolcu, 30 maç sonra yedek kulübesine oturdu.

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        Başakşehir maçının ikinci yarısında oyuna giren 24 yaşındaki milli futbolcu, 48. dakikada ceza sahası içerisinde yerde kalıp takımına penaltı kazandırdı.

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        Kerem bu sezon resmi maçlarda 4 gol, 5 asistlik katkı verdi.

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