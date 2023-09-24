Kerem Aktürkoğlu'nun 30 maçlık serisi sona erdi
Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun 30 maçlık serisi sona erdi.
Giriş: 24.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:55
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçıyla birlikte bu sezon ilk kez kulübeye oturdu.
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Geçen sezon son 18 lig maçı ve 1 kupa mücadelesinde ilk 11'de yer alan Kerem, bu sezon da 4 lig ve 7 Avrupa maçına ilk 11'de başlamıştı.
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TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Kopenhag maçında kaçırdığı gollerin ardından tribünlerden tepki alan sarı-kırmızılı futbolcu, 30 maç sonra yedek kulübesine oturdu.