Kerem Demirbay'ın dedesi vefat etti
Galatasaray Kulübü, Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay'ın vefat ettiğini açıkladı.
Giriş: 23.01.2025 - 15:37 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:37
Galatasaray'da forma giyen futbolcu Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay vefat etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli futbolcumuza ve ailesine sabırlar diliyoruz." denildi.
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