Kerem Demirbay transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay gelmişti. Sarı-kırmızılılara bu transferde rakip çıktı. İşte detaylar...
Transferin hızlı takımlardan Galatasaray eksik bölgelerini tamamlamak istiyor.
Son olarak Zaha'yı kadrosuna katan Sarı-kırmızılılar orta saha transferi için harekete geçmişti.
Bu konuda Alman ekibi Bayer Leverkusen'in formasını giyen Kerem Demirbay ile görüşmeler sürüyordu.
GALATASARAY'A RAKİP ÇIKTI
Kicker'da yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, transferde Galatasaray'a rakip oldu.
Suudi Arabistan ekibinin Bayer Leverkusen'in kapısını yüksek bir teklifle çalacağı belirtilirken, oyuncuya da ciddi bir rakam teklif edilebileceğinin altı çizildi.
Galatasaray'ın Alman ekibine oyuncunun bonservisi için 2 milyon Euro önerdiği de aktarılırken, kısa süre içerisinde transfer konusunda yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.