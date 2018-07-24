Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji forması giyen Kerem Özkan'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşında ve 2.01 metre boyundaki Kerem Özkan ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Forvet pozisyonunda görev alan Kerem Özkan, geçen sezon 43 maçta 19 dakika, 6,6 sayı, 4 ribaunt ve 1,5 asist ortalaması ile oynadı.

Açıklamada Sakaryalı olduğu bilgisine yer verilen Kerem Özkan'ın, yeşil-siyahlı ekibin 2016-2017 sezonunda yaşadığı Türkiye Basketbol 1. Ligi şampiyonluğunda önemli payının bulunduğu bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, daha önce Jean Salumu, İzzet Türkyılmaz, Uğur Dokuyan, Burak Eşlik ve Cenk Şekeroğlu ile sözleşme imzalamıştı.

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