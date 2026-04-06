KETEM personelinin yönlendirmesi hayatını kurtardı

Saliha Gürsoy, geçen yıl şubatta annesini rutin kanser taraması için Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) götürdü.

Personelin ısrarlı yönlendirmesi üzerine gerekli testleri yaptıran Gürsoy, hiçbir belirti göstermeyen hastalığını erken evrede yakaladı.

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, annesinin yaşı gereği girmesi gereken taramalar için KETEM'e geldiklerini ifade eden Gürsoy, kendisine test yaptırması konusunda yönlendirmede bulunan görevlilere kulak verdiği için mutlu olduğunu belirtti.

Gürsoy, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine KETEM personelinin kendisini hemen aradığını aktararak, "Sürecin başından sonuna kadar KETEM personeli beni hiç yalnız bırakmadı. Her raporumda, her sonucumda bizzat arayıp ne yapmam gerektiğini anlattılar. Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildim ve orada daha detaylı tetkiklerden geçtim. Maalesef sonuçlar yine pozitif gelince hızlıca operasyon kararı alındı" dedi.

Geçirdiği operasyonların ardından durumunun şu an tamamen kontrol altında olduğunu vurgulayan Gürsoy, "Eğer o gün annemi getirmeseydim ya da buradaki personel beni ikna etmeseydi, hastalığımı fark ettiğimde belki de her şey için çok geç olacaktı. Erken teşhis sayesinde şu an tedavi edilebilir bir durumdayım" değerlendirmesinde bulundu.

Gürsoy, kadınların tarama yaptırma konusunda kendilerini ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Oğuz Alp Köroğlu, sağlıklı hayat merkezlerinde bulunan KETEM'in toplum sağlığı için bir kale görevi gördüğünü hatırlatarak, merkezde üç farklı kanser tipine yönelik tarama faaliyetlerinin yürütüldüğünü bildirdi.

TARAMALAR İHMAL EDİLMEMELİ

Meme kanseri için 40-70 yaş arası kadınlara iki yılda bir mamografi taraması yapıldığını vurgulayan Uzm. Dr. Köroğlu, "30-65 yaş arası kadın vatandaşlarımıza rahim ağzı kanseri için, 5 yılda bir HPV-DNA testi, 50-70 yaş arası tüm vatandaşlarımıza kalın bağırsak kanseri için iki yılda bir olmak üzere gaitada gizli kan testi yapılabilmektedir" ifadesini kullandı.

Uzm. Dr. Köroğlu, bu testler için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınabileceğini, randevusuz da gerekli taramaların yapıldığını belirterek, tarama yaptırmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.