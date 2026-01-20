Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Keys ve Musetti, ikinci tura yükseldi - Tenis Haberleri

        Keys ve Musetti, ikinci tura yükseldi

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Madison Keys ve İtalyan Lorenzo Musetti, ikinci tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:13 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keys ve Musetti, ikinci tura yükseldi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'li Madison Keys ve İtalyan Lorenzo Musetti, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta adını ikinci tura yazdırdı.

        Melbourne kentindeki turnuvanın üçüncü gün sabah seansında ilk tur maçları oynandı.

        Tek kadınlarda son şampiyon 9 numaralı seribaşı Keys, Ukraynalı Oleksandra Oliynykova'yı 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

        Avustralya Açık'ta 2023 yılı finalisti Kazak Elena Rybakina (5), Sloven Kaja Juvan'ı 2-0 (6-4, 6-3) mağlup etti.

        Kadınlarda Letonyalı Jelena Ostapenko (24), Rus Anna Kalinskaya (31) ve Çek Karolina Pliskova da ikinci tur bileti aldı.

        MUSETTİ İKİNCİ TURDA

        Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Lorenzo Musetti, maçta 2-1 öndeyken Belçikalı Raphael Collignon'un 4. sette sahadan çekilmesiyle ikinci tura kaldı.

        Fransız Ugo Humbert karşısında korta çıkan ABD'li Ben Shelton (8), 3-0 (6-3, 7-6, 7-6) galip gelerek yoluna devam etti.

        Rus Karen Khachanov (15) ise ABD'li Alex Michelsen'i 3-2 (4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3) yendi ve adını ikinci tura yazdırdı.

        Erkeklerde Çek Jakub Mensik (16) ve İtalyan Luciano Darderi (22) de rakiplerini eleyerek ikinci tura çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kızının erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı

        Karabük'te, Murat K. tartıştığı kızının erkek arkadaşı Berk H.'yi (23) pompalı tüfekle ayağından vurarak yaraladı. Çevredeki bir binaya sığınan yaralı Berk H. ambulansla hastaneye kaldırılırken, daha sonra çevreye rastgele ateş eden Murat K. polis tarafından gözaltına alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...