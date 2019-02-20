Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolü sonucu Khedira'nın kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi. 31 yaşındaki Alman milli futbolcunun sağlığına kavuşmasının bir ayı bulacağı belirtildi.

Bu sezon sakatlıklardan ötürü 13 maç kaçıran Khedira, oynadığı 15 karşılaşmada 2 gol kaydetti.