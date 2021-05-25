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Kia Corporation ve Total Lubrifiants, Mart 2021'de global iş ortaklıklarını 5 yıl için yenilediklerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Total, Kia'nın yetkili servis ağında Mart 2026'ya kadar tavsiye ettiği madeni yağ markası olmaya devam edecek.

Yenilenen ortaklığın, özellikle yeni motor teknolojilerinin pazara sunulması ile yeni fırsatlara kapı açtığı belirtildi.

Total Lubrifiants Otomotiv Başkan Yardımcısı Jean Parizot, "İnovasyon ve teknoloji temelinde inşa edilen bu ortaklık, Kia ile birlikte müşteri ihtiyaçlarını karşılayan, mükemmel şekilde özelleştirilmiş ürünler geliştirmemizi sağladı. Yenilenen iş ortaklığı bize, elektrikli ve hibrit motorların sürekli gelişen ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler üretme ve bu ortaklığı mobilite ve elektrifikasyon gibi yeni iş birliği alanlarına genişletme şansı veriyor" dedi.

Kia Corporation Müşteri Deneyimi Tasarımı Şefi, Başkan Yardımcısı Pablo Martinez de, "Son 10 yılda, hem Total hem de Kia için oldukça başarılı bir ortaklık kurarak kayda değer bir büyüme ve yüksek müşteri memnuniyeti elde ettik. Önümüzdeki beş yıl boyunca birlikte mobilite ve elektrifikasyon alanlarında iş birliği imkanlarını keşfedeceğiz" diye konuştu.