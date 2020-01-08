Koreli üretici Kia, yeni kompakt SUV modeli XCeed'i Türkiye'de satışa sundu.

Markanın Franfurkt’taki tasarım merkezinde geliştirilen ve Slovakya’daki üretim tesislerinde üretilen modelin, beş kapılı hatchback Ceed'e göre 26mm artışla 1.826mm genişliğe sahip olduğu ve hatchback Ceed'den 44mm daha yüksek bir yapıda olduğu belirtiliyor.

Tek donanım paketi ile satışa sunulan XCeed'in fiyatı 248 bin 900 TL olarak açıklanıyor.

XCeed'de 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli, 10.25 inçlik yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı, yarı deri koltukları, panoramik sunroof, LED ön farlar, 3D arka LED farlar, sesli komut ile müzik, mesaj, arama opsiyonları, Apple Car Play ve Android Auto gibi donanımlar yer alıyor.

Verilen bilgiye göre, XCeed'te yer alan 1.6 litrelik dizel motor 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile kombine ediliyor.