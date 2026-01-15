Habertürk
        Kibirkstis-TOKS: 67 - ÇİMSA ÇBK Mersin: 87 | MAÇ SONUCU

        Kibirkstis-TOKS: 67 - ÇİMSA ÇBK Mersin: 87 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibini deplasmanda 87-67 yendi.

        Giriş: 15.01.2026 - 23:26 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:26
        ÇBK Mersin, deplasmanda avantajı kaptı!
        ÇİMSA ÇBK Mersin, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Litvanya temsilcisi Kibirkstis-TOKS 87-67 mağlup etti.

        Active Vilnius Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 22-22'lik skorla sona ererken devre arasına da 42-42 eşitlikle gidildi.

        İkinci devrede skor üstünlüğünü ele geçiren ÇİMSA ÇBK Mersin, üçüncü periyodunu 63-58 önde bitirdiği karşılaşmayı 87-67 kazandı.

        Konuk ekipte Luisa Geiselsoder, 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. Kibirkstis-TOKS'ta ise Japreece Dean'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        İki takım arasındaki rövanş maçı, 22 Ocak Perşembe günü Mersin'de oynanacak.

