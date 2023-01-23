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Aile teknolojileri alanında faaliyet gösteren yerli girişimlerden Kidolog, 600 bin dolarlık yeni yatırım turunu tamamladığını duyurdu.

Eski yatırımcılarının tamamının katıldığı, ayrıca aralarında Founder One, TT Ventures ve Ceyda Düvenci gibi 10’un üzerinde yeni yatırımcının dahil olduğu yatırım turuyla birlikte şirketin değerlemesi 7.5 milyon dolara (yaklaşık 140 milyon TL) ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre, online ortamda sağladığı ebeveyn ve çocuk danışmanlığı alanında 600’e yakın danışmanıyla faaliyet gösteren Kidolog, aldığı yeni yatırımla birlikte yurt içi ve yurt dışındaki büyümesine hız verecek.

YURTDIŞINA AÇILACAK

Aile teknolojileri alanında Türkiye’nin ilk unicorn’u olma vizyonuyla çalışmalarına devam eden Kidolog'un, yurt içinde yeni iş alanlarında organik ve inorganik büyüme fırsatlarının takipçisi olurken, danışmanlığın yanı sıra çocuk gelişimi konusunda farklı proje, uygulama ve atölye çalışmalarını da hizmetleri arasına ekleyeceği kaydedildi.

Şirket ikinci etapta ise, İngiltere’nin ardından ABD ve Almanya gibi pazarlarda İngilizce ve Almanca danışmanlık hizmetlerini de devreye almayı planlıyor.

Kidolog Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray Uğurelli, söz konusu yatırım turunun, şirket için önemli bir büyüme döneminin de başlangıcı olacağını söyledi.

Uğurelli, "Şubat 2021’de 15 bin TL sermaye ile kurduğumuz Kidolog, 2 yıldan kısa bir sürede yaklaşık 140 milyon TL’lik değerlemeye ulaştı" dedi.