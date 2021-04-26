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Haberlerİş-YaşamKİK'ten ortak 'soykırım' tepkisi
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"ABD Başkanı'nın sözde soykırıma dair açıklamayı kesin ve kati şekilde reddediyor ve kınıyoruz"

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Kurulu (KİK) Türkiye kanadını oluşturan; HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB yaptıkları ortak açıklama ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "ABD Başkanı'nın 24 Nisan 2021 tarihinde yaptığı sözde soykırıma dair açıklamayı kesin ve kati şekilde reddediyor ve kınıyoruz." ifadelerine yer verildi

KİK'ten ortak 'soykırım' tepkisi
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki ‘soykırım’ ifadesi kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Türkiye- Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (AB KİK) Türkiye kanadını oluşturan konfederasyon ve birlikler, ortak açıklama ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ),Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN),Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK),Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ),TTürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN),Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesaja karşı ortak açıklama yaptı.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bizler Türkiye’nin işçi, çiftçi, işveren, memur, esnaf, tüccar, sanayici ve üreticilerini temsil eden sendikalar ve meslek örgütleriyiz.

ABD Başkanı'nın 24 Nisan 2021 tarihinde yaptığı sözde soykırıma dair açıklamayı kesin ve kati şekilde reddediyor ve kınıyoruz.

Hiçbir bilimsel ve hukuki temele dayanmayan sözkonusu açıklamayı siyasi popülizmin bir sonucu olarak görüyoruz.

ABD Başkanı'nın ve benzer adım atanların yaptıkları açıklamaların hiçbir hukuki değeri bulunmadığını, bu kişilerin tarihi konularda hüküm verecek, hukuki ve ilmi bilgileri olmadığını önemle vurguluyoruz.

Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamanın, halkları kutuplaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğinin görülmesini arzu ediyoruz.

Türkiye'nin o döneme dair 2005 yılında yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin de, Ermeni tarafınca kabul edilmediğini hatırlatıyoruz.

Tarihi gerçekler, politikacıların konjonktürel siyasi amaçlarına veya iç siyasi çıkarlarına göre tahrif edilip, değiştirilemez.

Türkiye, tarihiyle yüzleşmekten hiçbir zaman kaçınmadığı gibi, ABD dâhil hiç kimseden ders alacak da değildir.

Yapılan bu açıklama milletimizin vicdanında da asla kabul görmeyecek, ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkisinde tamiri zor ve derin bir yara açacaktır.

ABD, malum siyasi çevreleri tatmin etmek dışında başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu vahim hatasını düzeltmeli, tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bu çevrelerin gündemine hizmet etmeyi bırakmalı, farklı milletlerin bölgede barış içinde bir arada yaşamasına yönelik çabaları desteklemelidir.

Bu vesileyle, Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında hayatını kaybeden her milletten ve her inançtan fertleri saygıyla anıyoruz.

Ermeni terör örgütlerince düzenlenen alçakça saldırılarda şehit düşen 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 vatandaşımızı unutmadığımızı hatırlatıyor ve onları rahmetle yâd ediyoruz.

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