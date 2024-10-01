Kılıçdaroğlu: Biz CHP’liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışında CHP’li milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişi sırasında ayağa kalkmaları ile ilgili eleştirilerde bulundu.

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Kılıçdaroğlu, CHP’nin geleneklerinde devlet kurmanın ve devlete sahip çıkmanın olduğunu vurgulayarak, “Devlet tehlikede ise kurtarmak yine en başta Cumhuriyet Halk Partisi’nin görevidir. Her mikrofon gördüğünde partimize ve muhalefete hakaret eden zat anlamalıdır ki, cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. Yeminini ‘namusu ve şerefi’ üzerine gerçekleştirmiştir. Fakat yeminine sadık kalmamış, toplumun kutsal değerleri ile adeta dalga geçmiştir. Bugün ortada ne tarafsız bir cumhurbaşkanı görebiliyoruz ne de yeminine sadık birisi. CHP, onun yaptığı hukuksuzlukların noteri değildir ve olmayacaktır da. Biz, anayasayı tanımayanlara, Meclis’in meşruiyetine gölge düşürenlere saygı duymayız. Biz CHP’liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız; yoksulluğa mahkum edilen emekliler için, yatağa aç giren çocuklar için ayağa kalkarız. Hakları gasp edilen KHK’lılar için, cezaevinde iradesine ipotek konulan Hatay halkı için ayağa kalkarız. Milletten çalınan 128 milyar doların hesabını sormak için, yine milleti soyan 5’li çeteye dur demek için ayağa kalkarız. Halka, anayasaya, rejime saygısı olmayan kimse bizden saygı beklemesin. Bugün, yurtsever ve milletperver duruşlarıyla partimizi gururlandıran bütün milletvekillerini saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.