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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu: Biz CHP’liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız | Son dakika haberleri

        Kılıçdaroğlu: Biz CHP’liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız

        CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis Genel Kurulu'na geldiği sırada ayakta karşılaması hakkında "Biz CHP'liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız; yoksulluğa mahkum edilen emekliler için, yatağa aç giren çocuklar için ayağa kalkarız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 19:49 Güncelleme: 01.10.2024 - 19:49
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        Kılıçdaroğlu: Yalnızca halk için ayağa kalkarız
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        Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışında CHP’li milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişi sırasında ayağa kalkmaları ile ilgili eleştirilerde bulundu.

        "Makama saygıdan kalktık, bundan sonra da olacak"
        "Makama saygıdan kalktık, bundan sonra da olacak" Haberi Görüntüle

        Kılıçdaroğlu, CHP’nin geleneklerinde devlet kurmanın ve devlete sahip çıkmanın olduğunu vurgulayarak, “Devlet tehlikede ise kurtarmak yine en başta Cumhuriyet Halk Partisi’nin görevidir. Her mikrofon gördüğünde partimize ve muhalefete hakaret eden zat anlamalıdır ki, cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. Yeminini ‘namusu ve şerefi’ üzerine gerçekleştirmiştir. Fakat yeminine sadık kalmamış, toplumun kutsal değerleri ile adeta dalga geçmiştir. Bugün ortada ne tarafsız bir cumhurbaşkanı görebiliyoruz ne de yeminine sadık birisi. CHP, onun yaptığı hukuksuzlukların noteri değildir ve olmayacaktır da. Biz, anayasayı tanımayanlara, Meclis’in meşruiyetine gölge düşürenlere saygı duymayız. Biz CHP’liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız; yoksulluğa mahkum edilen emekliler için, yatağa aç giren çocuklar için ayağa kalkarız. Hakları gasp edilen KHK’lılar için, cezaevinde iradesine ipotek konulan Hatay halkı için ayağa kalkarız. Milletten çalınan 128 milyar doların hesabını sormak için, yine milleti soyan 5’li çeteye dur demek için ayağa kalkarız. Halka, anayasaya, rejime saygısı olmayan kimse bizden saygı beklemesin. Bugün, yurtsever ve milletperver duruşlarıyla partimizi gururlandıran bütün milletvekillerini saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

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