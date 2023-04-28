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Kim olduğu bilinmeyen genç kız Michael Jackson'ın şarkısında yaşıyor

Micheal Jackson'ın en sevilen hit parçalarından biri olan Smooth Criminal şarkısı aslında ilginç bir olaya gönderme yapıyor. Şarkıda, cesedi bir nehre vuran ancak başına ne geldiği çözülemeyen bir genç kızın ilginç öyküsüne atıfta bulunuluyor.

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  • Kim olduğu bilinmeyen genç kız Michael Jackson'ın şarkısında yaşıyor

    19. yüzyılın sonlarında Fransa'nın Seine Nehri'ne tahmini olarak 16 yaşında -bazı kaynaklar 20 yaşında olduğunu öne sürüyor- olan bir kızın cesedi vurdu. Vücudunda hiçbir şiddet belirtisi yoktu. Nasıl öldüğü hiç anlaşılamadı. Hatta genç kızın bir yakınına ulaşmak amacıyla bedeni halka teşhir edildi ancak genç kızın bir yakını çıkmadığı gibi neden öldüğü de anlaşılamadı.
  • Kim olduğu bilinmeyen genç kız Michael Jackson'ın şarkısında yaşıyor

    Yine de genç kız hiçbir şekilde unutulmadı. Otopsisini yapan patolog kızın yüzündeki sakin ve ilginç bir şekilde huzurlu olan yüz ifadesinden o kadar etkilendi ki yüzünün bir alçısını çıkararak "ölüm maskesi" yaptı. Hatta bu maske çoğaltılarak satıldı. Ölüm maskesi, L'Inconnue de la Seine (Sein Nehri'nin Bilinmeyen Kadını) unvanıyla meşhur oldu ve birçok evde yerini aldı.

    Fotoğraf temsilidir
  • Kim olduğu bilinmeyen genç kız Michael Jackson'ın şarkısında yaşıyor

    1950'li yılların sonunda tıp öğrencilerinin kalp masajını öğrenebilmesi adına gerçeğe yakın bir manken üretilmesine karar verildi. Bunun için anlaşma sağlanan Norveçli oyuncak şirketinin sahibi, Seine Nehri'ne vuran isimsiz genç kızın kopya bir suratını görmüş ve hikâyesinden etkilenmişti. Şirket bunun üzerine genç kıza Annie ismini verdi ve Annie'yi öğrencilerin kalp masajını öğrenmesi için tasarlanan mankenin yeni yüzü yaptı. 

    Fotoğraf temsilidir
  • Kim olduğu bilinmeyen genç kız Michael Jackson'ın şarkısında yaşıyor

    Eğitim alan öğrencilere ilk öğretilen cümle, "İyi misin Annie?" oluyor. Bu, bir öğrencinin hastayı kontrol etmesi için söylemesi gereken ilk cümle olarak öğretiliyor.

    Şimdi, Michael Jackson bu işin neresinde derseniz, o da başka bir hikâye. Bir ilk yardım dersi alan Michael Jackson, burada sıklıkla duyduğu "İyi misin Annie?" cümlesinden ilham alıyor ve "Smooth Criminal" isimli hit parçasının nakaratına "Are you okay Annie?" yani "İyi misin Annie?" cümlesini ekliyor. 
  • Kim olduğu bilinmeyen genç kız Michael Jackson'ın şarkısında yaşıyor

    Böylece, Annie'nin hiç bilemeyeceğimiz hikâyesi bir kez daha hafızalara kazınıyor. Son olarak, ölen bir kişinin yüzünden maske yapıp satmak o zamanlar çok göze çarpmasa da günümüzde bunun oldukça etik dışı bir hareket olduğu konusunda kamuoyu hemfikir. 

    Fotoğraf temsilidir

    Kaynak: Live Science

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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