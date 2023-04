Eğitim alan öğrencilere ilk öğretilen cümle, "İyi misin Annie?" oluyor. Bu, bir öğrencinin hastayı kontrol etmesi için söylemesi gereken ilk cümle olarak öğretiliyor.

Şimdi, Michael Jackson bu işin neresinde derseniz, o da başka bir hikâye. Bir ilk yardım dersi alan Michael Jackson, burada sıklıkla duyduğu "İyi misin Annie?" cümlesinden ilham alıyor ve "Smooth Criminal" isimli hit parçasının nakaratına "Are you okay Annie?" yani "İyi misin Annie?" cümlesini ekliyor.