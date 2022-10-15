ASKERLİK BORÇLANMASI İLE EYT’Lİ OLUNABİLİR Mİ?

3 Mart 1975 doğumluyum. Askerliğimi uzun dönem olarak yaptım. Askerlik başlangıç tarihim 24 Kasım 1998. Bitiş: 5 Mayıs 2000. İlk SSK tarihim 15.01.2001. Toplam prim ödeme gün sayım 7750. Bu durumda 8 Eylül 1999 tarihini yakalayabilmem için 492 gün askerlik borçlanması yapmam gerekiyor. Askerliği borçlanabilirsem EYT kapsamına girebilir miyim? Yasadan önce ya da sonra mı borçlanmalıyım? (Ahmet K.)

İlk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 ve öncesinde başlayanlar emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında yer almaktadır. Çıkartılacak EYT düzenlemesinin bu tarihten önce sigortalı çalışmaya başlayanları kapsaması bekleniyor.

Askerlik borçlanması normalde sigorta başlangıç tarihini öne çekmez, sadece prim gün sayısını artırır. Ancak, askerliğini sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapmış kişiler askerlik borçlanması yaptıklarında, sigorta başlangıç tarihleri borçlanma yaptıkları gün kadar geri çekilir. SSK (4/1-a) statüsünde çalışıyorsanız, 489 gün borçlandığınızda sigorta başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 tarihine gelir. Bu şekilde askerlik borçlanması yaptığınız takdirde EYT kapsamına girersiniz.

Askerlik borçlanmasını, yasa çıkmadan önce veya sonra yapmak sonucu değiştirmemeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptıkları açıklamada EYT düzenlemesinin en geç gelecek yıl ocak ayında hayata geçirileceğini ifade etti. EYT takvimi bir anlamda netleştiğine göre, sizin durumunuzda olan ve imkânı bulunanların askerlik borçlanması yapmak için yasayı beklemesine gerek yok.

Bununla birlikte, EYT yasa teklifi TBMM’ye sunulduktan sonra yasalaşmasının en az bir iki haftayı bulacağını da dikkate alırsak, teklifin içeriğini gördükten sonra borçlanma yapma seçeneği de düşünülebilir.

Yeri gelmişken, yaşanmakta olan bir adaletsizliğe de dikkat çekmek gerekir. Askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcı öne çekilebilir iken doğum borçlanmasında böyle bir hak bulunmuyor. (Staj sigortası bulunan kadınlar hariç. Staj sigortası ile uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışmaya başladıkları tarih arasında çocuğu doğan kadınların sigorta başlangıcı, doğum borçlanması yaptıkları gün kadar geri çekilir.)

Sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğan çocuklar için doğum borçlanması yapma hakkı tanınması konusunda 2019 – 2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı için oluşturulan Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu’nun önerisi bulunuyor. AK Parti Grubunda da bu konuda bir hazırlık yapıldığı biliniyor. Sigorta öncesi doğan çocuklar için doğum borçlanması yapılabilmesi ve sigorta başlangıcını öne çekme hakkı tanınmasına yönelik düzenlemenin EYT yasası ile birlikte hayata geçirilmesi gerekir. Böyle bir düzenleme yapıldığı takdirde, on binlerce kadın sigortalının EYT’den yararlanmasının önü açılır.

PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN EYT’DEN YARARLANABİLİR Mİ?

1980 doğumluyum. 4A hizmet dökümümde 11.11.1998 girişli görünüyorum. 3844 prim günüm var. Çocuğum doğduktan sonra 3 ay evdeydim, sonrasında çalıştım. Borçlanma yapsam en fazla 4000 güne ulaşıyorum. Bin prim günü eksiğim var. EYT yasası çıkarsa emekli olabilir miyim? (Özlem A.)

8 Eylül 1999 öncesinde SSK’dan emeklilikte 5000 prim günü ile kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl sigortalılık süresine tabi bulunuyordu. Sonradan prim günleri artırıldı ve kademeli yaş koşulu getirildi.

EYT düzenlemesinin nasıl çıkacağı henüz belli değil. Olması gereken, 8 Eylül 1999 öncesindeki emeklilik koşulları ne zaman yerine getirilirse o tarihte emeklilik hakkının sağlanmasıdır. EYT’den yararlanma hakkı sadece yasa çıktığı tarihteki koşulları yerine getirmiş olanlar ile sınırlandırılırsa yeni bir mağduriyet ortaya çıkar. Böyle bir mağduriyete izin verilmeyeceğini umuyorum.

Şayet 5000 prim gününü doldurmak yeterli kabul edilir ve ilk seçenek uygulanırsa, prim gününüzü tamamladığınız tarihte EYT’den yararlanırsınız.

KİMLER AYNI ANDA BİRDEN FAZLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİR?

Anneannem çalışmıyor, kendi emekli aylığı yok. SSK emeklisi dedem bu sene vefat etti. Dedemden ölüm (dul) aylığı bağlandı. Anneannemin BAĞ-KUR’dan emekli babası ise 2003 yılında vefat etti. Anneanneme babasından dolayı ölüm (yetim) aylığı bağlatmak için 5 aydır uğraşıyoruz ancak sonuç alamıyoruz. Her seferinde “Başvurunuz olumsuz sonuçlandı” diye bilgi geliyor. Ancak neye istinaden olduğunu izah edemiyorlar. Sadece bir kadının hem babasından hem de eşinden aylık alma uygulamasının kalktığını söylüyorlar. Dedemin ölümü 2008 sonrası, büyük dedemin ölümü 2008 öncesi ve farklı kurumlardan maaş alıyorlar. Bu çerçevede anneannem çift maaş alabilir mi alamaz mı? (Oğuz B.)

Geçmişte SSK, BAĞ – KUR ve Emekli Sandığı arasında standart birliği bulunmadığı için uygulama farklılığı zaten vardı. Kanunlarda zaman zaman yapılan değişiklikler standart birliğinden daha da uzaklaşılmasına yol açtığı için kargaşa daha da arttı.

Bundan dolayı, çevresinde aynı anda 3 – 4 aylık alanların olduğunu bilen vatandaş, SGK’dan gelen olumsuz yanıtı anlamakta doğal olarak zorlanıyor.

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun’a göre, hem eşinden, hem de ana ve / veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercih ettiği sadece bir aylık bağlanır.

5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmelik değişikliği uyarınca, bu tarihten sonra ölüm aylığı bağlanmasında (anne babası Emekli Sandığı’na tabi olanlar hariç) söz konusu kural uygulanıyor. Ancak, 2008 öncesinde en az bir dosyadan ölüm aylığı almakta olanlar, anne – baba veya eş farklı statülere tabi ise iki aylığı da alabiliyor.

Sonuç olarak, anneanneniz SSK’lı eşinden dolayı ilk defa 2008 sonrasında ölüm aylığı bağlatmış olduğu için, aynı anda 2008 öncesinde vefat eden BAĞ – KUR’lu babasından ölüm aylığı bağlatamaz. İki aylıktan sadece birini tercih edebilir.