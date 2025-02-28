Ev sahipleri için beyan süresi başlıyor: Kira beyannamesi nedir, kimlerin vermesi gerekir?
Mülk sahipleri için kira beyanname verme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. 2024 yılında iş yeri ve konuttan belirlenen rakamın üstünde kira geliri olanların vergi vermesi gerekiyor. Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergi iki taksit halinde ödenebilecek. Peki, kira beyannamesi için son gün ne zaman, kimler için zorunlu? İşte, detaylar...
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme olan kira bayannamesi için süreç başlıyor. 2024 yılında kira geliri belirlenen rakamın üzerinde olan mülk sahipleri gelir vergisi ödeyecek. Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekecek. Peki, kira beyannamesi ne zamana kadar verilebilir ve kimler için zorunlu?
KİRA BEYANNAMESİ HANGİ TARİHLERDE VERİLECEK?
2024 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.
Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekecek. Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.
TÜM EV SAHİPLERİ BEYANNAME VERMEK ZORUNDA MI?
Konuttan 2024'te yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.
KİRA BEYANNAMESİ NEREDEN DOLDURULUR?
Kiracılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "kira bildirim formu" doldurabilecek, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabilecek. Ayrıca, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabilecek.
Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.
ÇIKAN VERGİ NEREYE VE NASIL ÖDENİR?
Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.
YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR NASIL KİRA BEYANNAME VERECEK?
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Yurt dışında yaşayan ve sistem üzerinden beyanname vermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar dış temsilciliklerden "e-Devlet" şifresi alabilecek. Ayrıca, beyanname "Hazır Beyan" mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan gönderebilecek.