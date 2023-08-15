Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!

İstanbul'da ev sahibi kiracı kavgası! Ortalık savaş alanına döndü Kiracı ve ev sahibi kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez de İstanbul Sultanbeyli'de yaşanan olayda, kiracı ve ev sahibi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşınan kavgaya ilk olarak çevre sakinleri ardından polis müdahale etti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.08.2023 - 11:01 Güncelleme: 15.08.2023 - 11:01 facebook

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