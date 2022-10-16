Kira zammına kızıp otele yakan işletmeci tutuklandı

14 Ekim'de Siteler Mahallesi 209 Sokak'taki 30 odalı bir otelin alt katındaki bar kısmında saat 03.00 sıralarında yangın çıkmış, alevleri fark eden otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 12 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli, "kasten yaralama, mala zarar verme, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otel yangınında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 2'si çocuk 12 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

ZAM SEBEBİYLE ATEŞE VERDİĞİNİ İFADE ETMİŞTİ

Yangını çıkardığı tespit edilen otelin altındaki barın işletmecilerinden M.O'nun gözaltına alındığının anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli, savunmasında otel sahibinin kiraladığı bara sürekli zam yapması sebebiyle alkollüyken motosikletinden aldığı benzin ile otele ateşe verdiğini ifade etmiştir. Şüphelinin suçu işlediği sırada otel müşterilerinin otelde konakladığı, şüphelinin olayı işlediği saat göz önüne alındığında müştekilerin can ve mal kaybına büyük oranda tehlike oluşturduğu, ayrıca otel sahibi müştekinin büyük oranda mal kaybına neden olduğu tespit edilmiştir. Kasten yaralama, yaralamaya teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştır."