Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, bölücü terör örgütüne yönelik hava harekâtı düzenlendiği ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alındığı öğrenildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar en az 20 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

4 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU BÖLGE

Genelkurmay Başkanlığı, sözde Zap terörist kampına sıfır noktasında bulunan Irak sınırındaki Seriberi Üs Bölgesinde çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğu ve 6 askerin de yaralandığı belirtildi.

"İNTİKAMLARI ALINMIŞTIR"



TRT Haber'de haberde yer alan habere göre, yapılan açıklamada, "Bölgede bulunan unsurlarımız tarafından çatışmanın başladığı andan itibaren sabahın erken saatlerine kadar kahramanca yürütülen operasyonlar sonucu en az 20 terörist etkisiz hale getirilmiş ve kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayarak intikamları alınmıştır” denildi.