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Araç kiralama platformu Yolcu360, “Efsane Cuma” kapsamında misafirlerine yüzde 70 indirimle araç kiralama fırsatı sunduğunu, 27 Kasım 2020 Cuma günü ise hem trafik hem kampanya kullanımı anlamında bir günde 8z milyondan fazla kişiye ulaştığını duyurdu.

Söz konusu dönemde Türkiye’de kiralanan her iki araçtan birinin Yolcu360 platformu üzerinden kiralandığı kaydedilirken, site üzerinden 10 bini aşkın işlemin gerçekleştirildiği bildirildi.

Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, "27 Kasım’da yapılan tüm rezervasyonları tek bir misafirimiz yapmış olsaydı, 145 yıldan fazla süreyle araç kiralamış olacaktı. Bu kampanyanın etkilerinin 2020 ve 2021 yılında da hissedileceğini ve ülkemizdeki bütünleşik araç kiralama pazar hacmini yüzde 10 oranında yukarıya çekeceğini öngörüyoruz” dedi.

Verilen bilgiye göre, kampanya döneminde Yolcu360’ı ziyaret eden kullanıcıların sitede geçirdiği toplam süre 490 günün üzerinde gerçekleşti. Rezervasyon yapan kişilerin yüzde 20’den fazlası araçlarını 2021’de teslim almak üzere işlem gerçekleştirdi. Kampanya kapsamında en çok tercih edilen araç markası Renault olurken en çok tercih edilen araç modeli Fiat Egea oldu. Kiralamalarda dizel ve otomatik vites otomobiller öne çıktı.