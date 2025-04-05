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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam, ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 10:45 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:53
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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam, ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Sarıçam, ilk olarak Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat köyüne ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti'ye üye olan köy muhtarı Ahmet Can ve azalar Metin Akgül, Necip Can ile Bahri Bulut'a rozet takan Sarıçam, partisine olan teveccühün hızla arttığını söyledi.

        Ardından vatandaşlarla bir araya gelen Sarıçam, istekleri dinledi.

        Sarıçam daha sonra Babaeski ilçesinde esnaf ziyaretinden bulunup, vatandaşlarla sohbet etti.

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