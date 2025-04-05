AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam, ziyaretlerde bulundu

Sarıçam daha sonra Babaeski ilçesinde esnaf ziyaretinden bulunup, vatandaşlarla sohbet etti.

Sarıçam, ilk olarak Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat köyüne ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti'ye üye olan köy muhtarı Ahmet Can ve azalar Metin Akgül, Necip Can ile Bahri Bulut'a rozet takan Sarıçam, partisine olan teveccühün hızla arttığını söyledi.

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