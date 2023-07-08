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KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ÖDÜLÜ NE KADAR?



Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı 1 milyon TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125'şer bin TL para ödülü verilecek.