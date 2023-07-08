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        Kırkpınar güreşleri saat kaçta? Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için nefesler tutuldu. Bu sene 662'ncisi düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne toplamda 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı. Heyecanın dorukta olduğu Kırkpınar'da 53 başpehlivan altın kemer için mücadele edecek. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 10:14
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        Güreş tutkunlarının heyecanla beklediği tarih geldi çattı. Adını UNESCO'nun, Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'ne adını Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Cumhuriyet'in 100. Yılı olması sebebiyle başpehlivanlık ödülünü 1 milyon liraya çıkardı. İşte, Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında bilgiler…

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        2023 KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

        662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7 Temmuz saat 18.30'da Kırkpınar'ın açılış programı gerçekleşecek. Güreşler ise 8 Temmuz'da başlayıp 9 Temmuz Pazar günü sona erecek.

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        KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

        662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

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        KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ÖDÜLÜ NE KADAR?

        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı 1 milyon TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125'şer bin TL para ödülü verilecek.

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