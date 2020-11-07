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Kırmızı Oda 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 10. son bölüm

Kırmızı Oda 10. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Galip'in Menekşe'yi kaybetme acısı ve Alya'nın annesinin ölümü hikayesi damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Kırmızı Oda 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kırmızı Oda 10. son bölüm...

Kırmızı Oda 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 10. son bölüm

Kırmızı Oda 10. son bölümü ile dün akşam TV8 ekranlarında yayınlandı. Her hafta Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı. Yeni bölümde neler olacağını merak eden seyirciler Kırmızı Oda 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor...

KIRMIZI ODA 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı oda 10. bölümde Garip, tam hayatını bir düzene sokmaya karar vermişken Menekşe'yi kaybetmenin acısını yaşar. Meliha'nın kızı Melek ise başına gelenleri doktor hanıma anlatır.

Öte yandan Alya, annesinin kendisine yaşattıklarını ve ölümden dönüşünü anlatır. Alya'nın hikayesi Kırmızı oda son bölüm izleyenleri derinden etkiledi.

KIRMIZI ODA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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