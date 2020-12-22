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Kırmızı Oda 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle!

Kırmızı Oda 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral gibi isimlerin yer alan Kırmızı Oda'nın izleyicileri yeni bölümde neler olacağı merak edip Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanının araştırıyor. İşte Kırmızı Oda 17. yeni bölüm fragmanı izle!

Kırmızı Oda 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle!

Kırmızı Oda dizisinin 16. son bölümü ile ekrana geldi. Her hafta Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı. Son bölümde Doktor Hanım 30 yıldır evinin dışına çıkamayan Selvi Hanımı yaşadığı girdaptan ve evinde dış dünyaya çıkarır. Selvi Hanım kendine inanamaz, Doktor Hanım dostu olmuştur. Kırmızı Oda 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kırmızı Oda dizisi ile ilgili son gelişmeler...

KIRMIZI ODA 17 YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIRMIZI ODA 16.SON BÖLÜM ÖZETİ

Doktor Hanım bir sürpriz yaparak Selvi’nin (Sema Keçik) evini ziyaret eder ve ikisinin yürüyüşü duygu yüklü anların yaşanmasına sebep olur. Esra (Elif Ceren Balıkçı) arkadaşlarıyla yaşadığı sorundan sonra okula gitmek istemeyince, Doktor Deniz, Esra’nın bu kırılganlığının ardındaki sebebi tespit eder.

Boncuk (Burcu Biricik),Doktor Hanım’la geçmişini paylaşır ve nihayet başka biriyle evlendirileceği günün geldiğine kendini inandırır. Yaşananlardan sonra aklı karışan Doktor Piraye, Doktor Deniz’e karşı soğuk bir tavır takınırken; hayalleri darmadağın olan Doktor Ayşe derdini Doktor Hanım’a açmak ister.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getiriyor.

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