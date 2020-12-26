Kırmızı Oda dizisinin 17. son bölümü ile ekrana geldi. Her hafta Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı. Son bölümde; Boncuk iyileşmenin emarelerini gösteriyor, Selvi Hanım korkularının üzerine gidiyor. Kırmızı Oda 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kırmızı Oda dizisi ile ilgili son gelişmeler...

KIRMIZI ODA 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Selvi (Sema Keçik); tek başına dışarı çıkmayı başarınca yıllardır gitmek istediği yere vardığındaki hislerini Doktor Hanım’la paylaşır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları) öz annesiyle ilişkisini ilerletince kendi hayatından yeniden vazgeçip alıştığı düzene geri dönmenin eşiğine gelirken; Doktor Piraye onun için endişelenir.

Sadık (Onur Bilge) ve Boncuk’un ablası Rezzan (Münire Apaydın),Boncuk’un (Burcu Biricik) yanından ayrılmazken; Boncuk’un yalnız geçirdiği Hollanda günlerinde karşılaştığı Can’a karşı içinde hala bir ukde kaldığı ortaya çıkar. Başlangıçta oldukça mutlu görünen Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise eşi (Fahri Bülent Seyran) kızıyla birlikte bir restorandayken başka bir masada gördüğü adama (Yavuz Bora Koçak) bıçakla saldırmaya kalkıp orada fenalaşır. Doktor Piraye’nin duyguları ağır basınca Doktor Deniz’le yeniden eski günlerine dönerler.

KIRMIZI ODA 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getiriyor.