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Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle!

Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral gibi isimlerin yer alan Kırmızı Oda'nın izleyicileri yeni bölümde neler olacağı merak edip Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanının araştırıyor. Yeni bölümde Can'ın Boncuk'u görmeye geldiği görülmesi merak uyandırıyor. İşte Kırmızı Oda 18. yeni bölüm fragmanı izle!

Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle!

Kırmızı Oda dizisinde heyecan devam ediyor. Bu akşam 18. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizide gözler 19. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

KIRMIZI ODA 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIRMIZI ODA 18. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik),geçmişiyle hesaplaşıp yepyeni bir hayatın kapısını sonuna kadar açar. Boncuk’un (Burcu Biricik) gördüğü halüsinasyonlar azalmaya başlayınca Doktor Hanım’la daha sıkı bir bağ kurar ve doğduğu evde yaşadığı felaketi ve Can’la kurduğu arkadaşlığı anlatır.

Birlikte yola çıktığı Yavuz’un (Bora Koçak) kendisine yaşattığı travmatik deneyimin Kumru’yu (Aslıhan Gürbüz) intikam almaya zorlaması Doktor Hanım’ı endişelendirir. Gittikçe daha kötü bir ruh haline bürünen Doktor Ayşe kritik kararını Doktor Hanım’la paylaşır.

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