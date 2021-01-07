Kırmızı Oda dizisinde heyecan devam ediyor. Bu akşam 18. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizide gözler 19. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

KIRMIZI ODA 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIRMIZI ODA 18. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik),geçmişiyle hesaplaşıp yepyeni bir hayatın kapısını sonuna kadar açar. Boncuk’un (Burcu Biricik) gördüğü halüsinasyonlar azalmaya başlayınca Doktor Hanım’la daha sıkı bir bağ kurar ve doğduğu evde yaşadığı felaketi ve Can’la kurduğu arkadaşlığı anlatır.

Birlikte yola çıktığı Yavuz’un (Bora Koçak) kendisine yaşattığı travmatik deneyimin Kumru’yu (Aslıhan Gürbüz) intikam almaya zorlaması Doktor Hanım’ı endişelendirir. Gittikçe daha kötü bir ruh haline bürünen Doktor Ayşe kritik kararını Doktor Hanım’la paylaşır.