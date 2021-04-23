DERYA TAŞBAŞI - MARIA

24 Mayıs 1985 yılında Almanya’nın Möchne Gladbach şehrinde doğan Derya Taşbaşı ortaokul ve lise eğitimini Köln’nün Rhein Gymansium okulunda tamamlayarak, bir Avrupa Birliği Projesinde yer almak için 2004 yılında İstanbul’a geldi.

Projenin sonlanmasıyla Türkiye’de hayatına devam etme kararı alan Derya Taşbaşı, İstanbul’da uluslararası şirketlerde müşteri temsilcisi olarak çalışıp, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okudu. Bu alanda yarışma sonuçları ödüllere sahip oldu ve Burslu Milano Domus Akademi de bir dönem okuma şansı oldu.

Öğrencilik yıllarında oyunculuk ve sunuculuğa olan ilgisi ağır basan ve dizi oyunculuğuna başlayan Derya, Arka Sıradakiler isimli gençlik dizisinde ilk kamera önü deneyimini yaşarken, oyunculuk kariyerine Kanıt ve Kollej Günlüğü dizilerinde devam etti. Ayrıca bu sure zarfında çeşitli reklam kampanyalarının yüzü olarak ekranlarda yerini aldı.

TRT Spor’da 295 bölüm yayınlanan Haydi Spora isimli programın sunuculuğunu yapan Derya Taşbaşı, Kanal 7 ekranlarında sunuculuğunu yaptığı Uçan Halı programıyla, seyircilere dünyanın en çok merak edilen ülkeleri ve şehirlerinden seslendi. Son olarak da TRT Avaz ekranlarında Türk Halk oyunlarını tanıtan Türk Dansları isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı.