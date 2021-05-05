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Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? UZATILDI! İşte KÇÖ son tarih

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) hatırlanacağı gibi son olarak geçtiğimiz Mart ayında uzatılmıştı. Ancak kısmi ve tam kapanma süreçleriyle birlikte kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) yeniden uzatıldı. Çalışanlar ve işverenler kararla birlikte "Kısa çalışma ödeneği son tarih ne zaman?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte Resmi Gazete'de yer alan Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ son tarih...

Kısa çalışma ödeneği ne zzaman bitecek? UZATILDI! İşte KÇÖ son tarih

Kısa çalışma ödeneği uzatma kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Şubat ayında alınan kararla 17 Mart'a kadar uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) Nisan ayında alınan son dakika kararıyla 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

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