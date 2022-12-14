Kısmetse Olur Aşkın Gücü isimli evlilik programı, 12 Aralık günü YouTube platformunda yayınlanmaya başladı. Programda olan bazı yarışmacılar kısa süre içerisinde birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. Bu isimlerden biri ise dobra halleriyle Yaren oldu.