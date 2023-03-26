Kısmetse Olur'dan diskalifiye olmuşlardı! Favori çiftten beklenmedik karar!

"ARAMIZDAKİ AŞKA ORADA DEVAM ETMEK İSTEMEDİK"

Yarışmadan ayrıldıktan sonra TikTok'ta canlı yayın açarak diskalifiye edilmeleriyle ilgili konuşan Tolga Kandemir konuyla ilgili "Aramızda büyük bir aşk vardı, bunu orada devam ettirmek istemedik, dışarıda daha güzel yaşayacağımızı düşündük ve bilerek çıktık" derken Aybüke Çangal da "Bu yüzde yüz içerideki yarışmacıların zorbalığıyla alakalı bir durum değil. Biz zaten onlarla baş edebiliyorduk, yine baş edebilirdik ama benim sevgilimin orada gururu kırılıyordu. Biz yan yanayız ve bir ilişkimiz var, benim adım orada başkasıyla geçiriliyordu, halbuki böyle bir şey yok, bu sosyal medya algılarıyla olan bir şey" şeklinde konuşmuştu.