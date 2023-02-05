Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan izdivaç programı Kısmetse Olur'da gelin adayı olan Cansel Çördük'ün değişimi görenleri şaşırttı. Fenomen ismin sosyal medya hesabında yayınladığı gönderiler bir kesim tarafından beğenilirken diğer bir kesim tarafından ise eleştiri yağmuruna tutuldu.