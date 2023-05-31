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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Kıvanç isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

KIVANÇ ADININ ANLAMI NEDİR?

Kıvanç ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Kıvanç adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Kıvanç isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

KIVANÇ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Kıvanç ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Övünç, iftihar. Sevinç, memnuniyet.

KIVANÇ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Kıvanç ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Kıvanç adını koymak caizdir.

KIVANÇ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Kıvanç ismini kullanan 11.382 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Kıvanç ismini kullanan 2.805 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Kıvanç ismini kullanan 967 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Kıvanç ismini kullanan 1.290 kişi bulunmaktadır.

KIVANÇ ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Kıvanç adındakiler etrafında sempatik insanlar olarak bilinirler ve kabul görürler. Yardım etmeyi hayat biçimi olarak benimsemişlerdir adeta. Merhametli insanlardır. Ancak iyi niyetlerini su istimal etmekten çekinmeyen insanlar etrafında çoktur ve ne yazık ki hiç rahat bırakmazlar.

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