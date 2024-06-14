Kıvanç Tatlıtuğ, tatilin tadını çıkarıyor

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Bodrum'da tatilde olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Yalıkavak'ta jetsurf yaparken görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Jetsurf ne kadar hünerli olduğunu Bodrum'da gözler önüne serdi.

Denizde keyifli anlar yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ'un o anları, objektiflere yansıdı.