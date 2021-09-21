"SAYGI VE ANLAYIŞ ÇOK ÖNEMLİ"

Ünlü modacı, sözlerini şöyle sürdürüyor: Evliliğinizi ve özel hayatınızı ne kadar gizli yaşarsınız, dışardan o kadar az müdahale yapılıyor, o kadar az konuşuluyorsunuz. Bir de yapı gereği zaten ben özel hayatımı ortada yaşamayı seven bir insan değilim. Kıvanç da aynı şekilde. Evliliğin en önemli yapı taşı saygı ve anlayış.