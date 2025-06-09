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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'den yeni poz

        Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'den yeni poz

        Başak Dizer Tatlıtuğ, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin scooter'a bindikleri anı paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 12:04 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:04
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        Kıvanç ve Kurt Efe'den yeni poz
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        Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Şubat 2016 tarihinde dünyaevine girmişti.

        Çift, 15 Nisan 2022’de oğulları Kurt Efe’nin doğumuyla, anne - baba olma sevincini yaşamıştı.

        Tatlıtuğ çifti son dönemde sık sık oğulları Kurt Efe'yi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Son olarak Başak Dizer Tatlıtuğ, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin scooter'a bindikleri anları yayımladı.

        Başak Dizer Tatlıtuğ, görüntülere; "Sabah sporumuz, ben yayan" notunu düştü.

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