Kivi nasıl yenir, tüketilir? Kivinin faydaları nelerdir?

Kimisi kiviyi kaşıkla yemeyi tercih eder, kimisi ince dilimlerle sunum yapar. Bu küçük ve gösterişsiz meyve, sandığınızdan çok daha fazla seçeneği beraberinde getiriyor. Peki, hangi yöntem en doğru? Kivinin tüketim biçimleri, sadece tat ve keyifle sınırlı kalmayıp sağlığımıza kattığı faydalar açısından da önem taşıyor. Son dönemde bu tropikal meyve hakkında artan ilgi, onu bir kez daha mercek altına almamıza sebep oluyor. Peki, kivi nasıl yenir? Kivi tüketiminde nelere dikkat edilmelidir?

KİVİ MEYVESİNİN KÖKENİ

Kivi meyvesinin kökeni, Çin’in Yangtze Vadisi gibi dağlık ve nemli bölgelerine kadar uzanır. Orijinal adı "yang tao" olan kivi, Çin’de uzun yıllar yerel halk tarafından hem gıda hem de tıbbi amaçlarla tüketildi. Bu ilginç meyve, 1900’lü yılların başında Yeni Zelanda’ya taşındı ve burada yetiştirilmeye başlandı. Yeni Zelandalı botanikçiler, kivinin tarımsal potansiyelini fark etti ve meyvenin daha büyük, daha tatlı bir varyetesini geliştirdi.

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Meyve, Yeni Zelanda’ya özgü uçamayan bir kuş olan "kivi"nin adıyla anılmaya başlandı ve dünya pazarında da bu isimle tanındı. Kivi, zamanla İtalya, İran, Şili, Yunanistan gibi birçok ülkede yaygınlaştı. Günümüzde dünyanın en büyük kivi üreticilerinden bazıları Yeni Zelanda, İtalya ve Çin’dir.

KİVİ NASIL YENİR?

Kiviyi ortadan ikiye bölüp bir kaşık yardımıyla iç kısmını çıkararak kolayca yiyebilirsiniz. Bu, en pratik yöntemlerden biridir.

Kabuğunu soyup dilimleyerek meyve salatalarına, yoğurtların üzerine veya kahvaltı kaselerine ekleyebilirsiniz.

Kivi, smoothie tariflerine eklenerek ferahlatıcı bir tat yaratır. Özellikle muz ve ananasla birleştiğinde eşsiz bir lezzet sunar.

Cheesecake, tartolet veya dondurma gibi tatlılara dekoratif ve lezzetli bir katkı sağlar.

Kivinin kabuğu yenilebilir! Ancak, kabuk hafif tüylü olduğu için yemeden önce iyice yıkanması gerekir. Kabuk, lif açısından oldukça zengindir ve bağırsak sağlığına fayda sağlar.

KİVİ FAYDALARI NELERDİR?

Bir orta boy kivi, günlük C vitamini ihtiyacınızın neredeyse iki katını karşılar. Bu, bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığını destekler.

Kivi, doğal lif ve actinidin enzimi içerir. Bu enzim, sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak hareketlerini düzenler. Özellikle ağır yemeklerden sonra kivi tüketmek rahatlatıcıdır.

Kivide bulunan E vitamini ve polifenoller, serbest radikalleri nötralize ederek hücresel yaşlanmayı yavaşlatır ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlar.

Potasyum açısından zengin olan kivi, tansiyonu düzenlemeye ve kalp-damar sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.

Kalorisi düşük, besin değeri yüksek olan kivi, kilo kontrolü için harika bir atıştırmalık seçeneğidir.

KİVİ ÖZELLİKLERİ

Kivinin iç kısmı genellikle parlak yeşil veya altın sarısıdır. Küçük siyah çekirdekler, yumuşak ve sulu et dokusunun içine eşit şekilde dağılmıştır. Bu çekirdekler yenilebilir ve zengin bir omega-3 kaynağıdır.

Kivi tatlı ve ekşi bir lezzet dengesi sunar. Bu nedenle, hem tatlı hem de tuzlu yemeklerde kullanılabilir.

Bir kivide bolca C vitamini, K vitamini, potasyum, magnezyum ve lif bulunur. Ayrıca actinidin enzimi sayesinde sindirime yardımcı olur.

Kivi, sarmaşık benzeri dallara sahip bir bitkide yetişir. Bu bitkiler, genellikle ılıman iklimlerde gelişir ve yüksek verim sağlar.

KİVİ TÜKETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER