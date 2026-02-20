Kızılcık Şerbeti 126. bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 126.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başak, Fatih’i Salkım’a karşı korurken Salkım evin iplerini tamamen eline alma planları yapıyor. Aklıyla kalbi arasında savrulan Nursema zor bir seçimle yüzleşirken Abdullah, Ulvi’yle çocuklarının kaderini belirleyecek kritik bir hamleye hazırlanıyor. Nursema’nın evlilik haberi Asil cephesinde fırtına koparırken, Çimen Emir’in değişiminin sandığından çok daha derin olduğunu düşünüyor. Sevtap, Nilay’a geçmişi geride bırakıp kendi hayatına yönelmesi gerektiğini hatırlatıyor. Tanıtımın çarpıcı finalinde ise Kemal’in Kıvılcım ve Ömer’in oğlu olmadığı gerçeği gün yüzüne çıkıyor. Yeni bölüm, dengeleri altüst edecek gelişmeleriyle şimdiden nefesleri kesiyor.