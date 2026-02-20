Kızılcık Şerbeti 126. bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 126. bölümüyle bu akşam da izleyiciyle buluşuyor. Ekrana gelecek yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 126. bölümünde izleyicileri neler bekliyor? İşte Kızılcık Şerbeti 126. bölüm canlı izle ekranı ve yeni bölüm özeti
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan 126. bölümde de sürüyor. Bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarına gelecek dizi yine seyircileri ekran başına kilitleyecek. Bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler Show TV canlı yayın ekranında da diziyi anlık olarak takip edebilecek. İşte, Kızılcık Şerbeti izle ekranı
KIZILCIK ŞERBETİ 126.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Başak, Fatih’i Salkım’a karşı korurken Salkım evin iplerini tamamen eline alma planları yapıyor. Aklıyla kalbi arasında savrulan Nursema zor bir seçimle yüzleşirken Abdullah, Ulvi’yle çocuklarının kaderini belirleyecek kritik bir hamleye hazırlanıyor. Nursema’nın evlilik haberi Asil cephesinde fırtına koparırken, Çimen Emir’in değişiminin sandığından çok daha derin olduğunu düşünüyor. Sevtap, Nilay’a geçmişi geride bırakıp kendi hayatına yönelmesi gerektiğini hatırlatıyor. Tanıtımın çarpıcı finalinde ise Kemal’in Kıvılcım ve Ömer’in oğlu olmadığı gerçeği gün yüzüne çıkıyor. Yeni bölüm, dengeleri altüst edecek gelişmeleriyle şimdiden nefesleri kesiyor.
KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE
Kızılcık Şerbeti canlı izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. Dizi başladığı zaman link aktif olacaktır.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ