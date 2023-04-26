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Kızılcık Şerbeti geri dönüyor! İşte Kızılcık Şerbeti’nin 23. bölüm fragmanı

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti Cuma akşamı yeni bölümüyle seyircisiyle buluşuyor. Milyonları ekran başına toplayan dizinin merakla beklenen yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti geri dönüyor! İşte Kızılcık Şerbeti’nin 23. bölüm fragmanı
HABERTURK.COM

Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan ön izleme sahnesinde Ömer ve Nursema’nın duygu dolu konuşması ekrana geliyor. Ömer, Nursema’yı yeniden evinde gördüğü için mutluluğunu dile getirirken, amca-yeğen dertleşiyor. İkisi de başına gelen talihsiz olaylardan dolayı birbirine destek olmaya çalışırken, Ömer’in “Kötü şeyler bizi büyütür, değiştirir Nursema” sözleri dikkat çekiyor. Ömer’in olumlu konuşması Nursema’nın da yüzünü güldürüyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğlu Metehan’ı kurtarmak için suçu üzerine alan Ömer, gerçeğin ortaya çıkması ile kısa sürede aklansa da Kıvılcım’a olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir. Ömer’in başına gelenlerden herkes Kıvılcım’ı sorumlu tutacak, Kıvılcım bir türlü kendini anlatamayacaktır. Kıvılcım en büyük desteği Doğa’dan görecek ancak Doğa annesine verdiği destek nedeniyle kocasıyla ters düşecektir. Umut, boşanmadan kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen Nursema’yla iletişime geçmek için yaratıcı çözümler üretecek, bu ayrı dönemi biraz daha az sancılı atlatmak için çabalayacaktır. Abdullah’ın, Alev’e teşekkür hediyesi olarak aldığı saat Sönmez ile Alev arasında yeni bir soruna neden olurken sorunu öğrenen Abdullah kısa bir sürede olayı çözümleyerek Alev’in rahat bir nefes almasını sağlayacaktır. Sahtekarların ağına düşün Nilay gittikçe dibe çekilmekte ve hayatının hatasını yapmak üzeredir.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 23. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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